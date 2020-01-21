В Воронеже омбудсмен помогла женщине добиться права на оплату репетитора из средств материнского капитала. До этого, уточнили в аппарате уполномоченного по правам человека, Пенсионный фонд дважды отказывал матери.

В Воронеже омбудсмен помогла женщине добиться права на оплату репетитора из средств материнского капитала. До этого, уточнили в аппарате уполномоченного по правам человека, Пенсионный фонд дважды отказывал матери.Как сообщает ГТРК "Воронеж", мать ребёнка заключила договор с репетитором, работавшим по лицензии. В сентябре она подала заявление по оплате занятий средствами из материнского капитала в Пенсионный фонд. Последний прислал отказ с комментарием, что перечисление денег на счёт ИП противоречит закону. Омбудсмен Татьяна Зражевская, защищая права женщины, направила в Пенсионный фонд требование о пересмотре решения. Когда же пересмотра не последовало, омбудсмен была вынуждена обратиться в Прокуратуру. Там встали на защиту женщины, признав отказ необоснованным, и потребовали от сотрудников фонда устранить нарушения.Напомним, в области действуют и региональные меры поддержки, а также — с 1 декабря 2019 года введена единовременная выплата за рождение второго ребёнка в размере 200 тысяч рублей. На эти деньги смогут рассчитывать те матери, которым не более 27 лет. Кроме того, с 1 декабря 2019 года со 116 тысяч до 150 тысяч рублей выросла сумма регионального маткапитала, который получают семьи при рождении третьего и последующих детей. Критерии нуждаемости изменили — претендовать на выплату может больше семей.