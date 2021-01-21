Результаты деятельности правоохранителей в 2020 году и задачи на 2021 год обсудили на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по городу Москве.

В работе расширенного заседания коллегии столичной полиции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой и (в режиме видеоконференции) личный состав московского главка.С докладом об итогах работы выступил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он отметил, что в 2020 году, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, московской полиции удалось сохранить контроль над состоянием оперативной обстановки.Полицейские обеспечили безопасность граждан при проведении более 11 тысяч массовых мероприятий, в которых участвовали 12 млн жителей города и гостей столицы.В 2020 году значительный вклад в установление лиц, совершивших преступления, внесла система городского видеонаблюдения «Безопасный город». С ее помощью раскрыто 5085 противоправных деяний.Продолжается работа по противодействию организованной преступности. В прошлом году правоохранительными органами раскрыто 4750 преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Выявлено более 11 тысяч преступлений экономической направленности, привлечено к ответственности более 2,6 тысячи лиц. Сумма возмещенного ущерба составила 91,5 миллиарда рублей.В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков раскрыто более 4 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 730 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, а также свыше 8,7 кг курительных смесей.Олег Баранов проинформировал, что в 2020 году на дорогах столицы зарегистрировано более 7,9 тысячи дорожно-транспортных происшествий, а преобладающими видами по-прежнему остаются столкновения и наезды на пешеходов.Обеспечение миграционной безопасности – важная задача столичных правоохранителей. В сфере незаконной миграции выявлено 81,3 тысячи административных правонарушений. Сотрудники полиции установили более 7,4 тысячи фактов незаконного осуществления трудовой деятельности.Значительное внимание развитию материально-технической базы ГУ МВД России по городу Москве, а также созданию комфортных условий для службы уделяется Правительством Москвы. Так, в 2020 году завершено строительство МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы и Отдела МВД России по району Котловка г. Москвы. Также ведется проектирование и строительство Отдела МВД России по Бескудниковскому району г. Москвы.Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой поблагодарил личный состав московской полиции за проделанную работу и обозначил задачи по обеспечению безопасности жителей и гостей столицы на предстоящий период.«По инициативе мэра Москвы сегодня создается ЦАФАП субъектов Центрального федерального округа. Устанавливаются серверы, дорабатываются программы. Речь идет не только о систематизации видеофиксации, а работе в системном плане, которая была проведена в столице и привела к тому, что за прошлый год число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, составило 2,9 в расчете на 100 тысяч населения. Это самый низкий показатель из субъектов Российской Федерации», – подчеркнул Александр Горовой.В свою очередь мэр столицы акцентировал внимание на том, что в сложных условиях проходила вся деятельность столичного главка в предыдущем году. В зонах риска находилось много групп населения, но на передовой были и работники правоохранительных органов, благодаря которым удалось навести порядок исполнения санитарных требований и сохранить во многом нормальную жизнь всего города, его экономики и спасти большое количество жизней москвичей. Полицейские обеспечивали порядок на транспорте, в торговых центрах и на улицах Москвы каждый день, контактируя с огромным количеством людей.«Благодаря усилиям правоохранительных органов нам удалось не только удержать преступность, но и значительно ее снизить. Количество преступлений снижалось в городе не само по себе, а только благодаря самоотверженной работе правоохранительных органов, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин. – Но мы наблюдали всплеск новых информационных преступлений. Мы видим, как в эту сферу переходят целые пласты преступности. Это серьезный вызов, на который необходимо настраивать работу с новыми высокотехнологичными преступлениями, самим внедрять новые технологии, подходы и организацию деятельности».Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил полицейских за работу и передал московской полиции новые автомобили для дорожно-патрульной службы. Автопарк пополнили 10 легковых автомобилей BMW 530d, также в подразделениях столичной Госавтоинспекции дополнительно появятся 300 приборов измерения тонировки стекол, 200 алкотестеров и 2 мобильных биометрических комплекса.На заседании коллегии сотрудников столичной полиции отметили государственными наградами за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в городе, а также достигнутые успехи в работе. Наград удостоились и руководители окружных управлений, ставших лучшими в столице.