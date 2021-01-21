В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - выдающегося ученого-физика, общественного деятеля, правозащитника и гуманитарного мыслителя.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - выдающегося ученого-физика, общественного деятеля, правозащитника и гуманитарного мыслителя.В юбилейный год в молодёжном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи на пр. Строителей, 23 открылась передвижная фотовыставка «Андрей Дмитриевич Сахаров — человек эпохи», которая подготовлена Архивом Сахарова. На 18 стендах представлены фотографии и документы из фондов Архива и коллекций целого ряда отечественных и зарубежных музеев, архивов, библиотек, международных организаций, средств массовой информации и частных собраний.Выставка, построенная по хронологическому принципу, охватывает всю жизнь Сахарова, показывая основные аспекты его деятельности и основные события его биографии. Она позволяет окинуть взглядом важнейший период истории – то время, когда родился современный мир, и оценить ту роль, которую сыграл в этих процессах Андрей Дмитриевич Сахаров.22 января в 14.00 состоится торжественное открытие выставки.Выставка работает в корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи на пр. Строителей ,23 с 15 января -14 февраля 2021 года (в часы работы библиотеки, все дни кроме субботы).Вход свободный. Не забывайте маску.По вопросам экскурсий обращайтесь по телефону: 33-64-66