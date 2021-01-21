Один из создателей водородной бомбы, правозащитник и Лауреат Нобелевской премии мира. В год столетия Андрея Сахарова во Владимире открылась передвижная фотовыставка. Она выстроена в

Один из создателей водородной бомбы, правозащитник и Лауреат Нобелевской премии мира. В год столетия Андрея Сахарова во Владимире открылась передвижная фотовыставка. Она выстроена в хронологическом порядке: с самого детства будущего учёного до последних лет работы и жизни. Подготовил выставку Архив Сахарова. Стенды разместили в молодёжном корпусе Областной библиотеки для детей и молодёжи. Для юных и