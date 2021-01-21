Развитие цифровых технологий, регулирование искусственного интеллекта и другие актуальные темы IT-сферы депутаты Госдумы обсудили с экспертами Сбербанка в ходе тематического семинара в Аносино. Парламентарии отметили, что у России есть все возможности для ускоренного развития цифровой отрасли.

Развитие цифровых технологий, регулирование искусственного интеллекта и другие актуальные темы IT-сферы депутаты Госдумы обсудили с экспертами Сбербанка в ходе тематического семинара в Аносино. Парламентарии отметили, что у России есть все возможности для ускоренного развития цифровой отрасли.В ходе семинара законодатели ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты.Страны, обладающие новыми технологиями, станут более конкурентными на мировом рынке и решат вопросы благосостояния граждан, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Развитие новых технологий требует законодательных решений, при этом необходимо защитить персональные данные человека, указал председатель ГД.У России есть хорошие стартовые возможности и специалисты для развития IT-технологий, уверен председатель думского комитета по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. При этом наша страна пока не выигрывает технологическую гонку, посетовал парламентарий."Это для нас серьезный вызов и повод не почевать на лаврах, а сигнал к тому, что нам нужно работать как можно быстрее, и еще вчера мы должны были это сделать", – уверен законодатель.На важность развития IT-сферы указал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. От показанных на семинаре новых технологических решений парламентарий остался под впечатлением.В то же время Жириновский заметил некоторые недоработки. "Робот стоит и говорит температуру воздуха на улице. А я спросил – какая она в помещении. Все, он в тупике!" – рассказал законодатель.Лидер либерал-демократов признался, что особенно его интересуют политические последствия от внедрения искусственного интеллекта. Жириновский напомнил, что современные технологии хранят все высказывания и сведения об исторических событиях.Парламентарии обязаны максимально поддержать развитие новейших технологий, уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Законодатели могут использовать в своей работе достижения искусственного интеллекта, считает он.Зюганов призвал максимально поддержать развитие электроники и математики в России. Для этого необходимо реформировать систему образования: без хороших программистов ничего не получится, убежден лидер КПРФ.