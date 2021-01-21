Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов покинул свой пост. Эту информацию 6 каналу подтвердила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. Она рассказала, что

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов покинул свой пост. Эту информацию 6 каналу подтвердила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова. Она рассказала, что 21 января – последний день работы Косилова в Белом доме. Губернатор подписал распоряжение о его увольнении. Временно исполнять обязанности директора директора департамента транспорта будет его зам. – Николай Теняков. Напомним, недавно ФАС