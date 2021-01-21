В весеннюю сессию депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с развитием цифровых технологий. Об этом сообщил зампред Государственной Думы Александр Жуков по итогам семинара на площадке Корпоративного университета Сбербанка.

В весеннюю сессию депутаты рассмотрят ряд вопросов, связанных с развитием цифровых технологий. Об этом сообщил зампред Государственной Думы Александр Жуков по итогам семинара на площадке Корпоративного университета Сбербанка.Одной из ключевых тем на семинаре стала кибербезопасность. По словам Жукова, депутатам предстоит рассмотреть ряд вопросов по защите персональных данных."Сегодня киберпреступления, связанные, в частности, со списанием денег со счетов граждан, требуют своевременного ответа. Для этого необходимо создать и законодательное сопровождение, и структуры, которые боролись бы с киберпреступностью", – отметил Жуков.Также на рассмотрении находятся инициативы об использовании цифровой валюты, рассказал зампред ГД. "Правительство готовит материалы по внедрению эксперимента по искусственном интеллекту. Все эти вопросы мы будем в течение весенней сессии обсуждать", – уточнил парламентарий.В семинаре принимали участие спикер Вячеслав Володин, руководители фракций и профильных комитетов. Они ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка: виртуальными ассистентами, решениями по распознаванию речи и биометрии, облачными технологиями и другими инновационными решениями. Парламентарии призвали к ускоренному развитию IT-сферы в России.