Главы муниципалитетов массово проигнорировали совещание с губернатором по нацпроектам. Об этом написал на своей странице в соцсетях Владимир Сипягин. Он сообщил, что открыл

Главы муниципалитетов массово проигнорировали совещание с губернатором по нацпроектам. Об этом написал на своей странице в соцсетях Владимир Сипягин. Он сообщил, что открыл онлайн-совещание и сам хотел его провести. Но из 21-го собеседника к Сипягину подключился только 1 – глава Кольчугинского района Константин Мочалов. Остальные руководители муниципальных образований отправили совещаться с губернатором своих замов. Сипягину