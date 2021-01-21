Сергей Ситников передал родителям комплект развивающей литературы для малыша, а также книги для старших членов семьи.

Первым ребёнком, появившимся на свет в 2021 году на территории Костромской области, стал новорожденный Егор Ведерников из Шарьинского района. Он - третий сын в семье фармацевта Елены и работника торговли Дмитрия, воспитывают еще двух замечательных ребят - Илью и Сергея.20 января с многодетной семьей по ВКС пообщался губернатор региона Сергей Ситников. Он поздравил костромичей с прибавлением и пожелал землякам здоровья и благополучия.Как сообщает пресс-служба губернатора, Сергей Константинович передал родителям комплект развивающей литературы для малыша, а также книги для старших членов семьи.В комплект также вошло одно из любимых произведений главы региона - «Повесть о настоящем человеке».Добавим, что недавно, благодаря маткапиталлу и соцвыплатам, семья обзавелась новым жильём.