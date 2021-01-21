Из подъезда эвакуировано 12 человек. Погибших и пострадавших нет.

Одного человека спасли, 12 эвакуировали при пожаре в квартире многоквартирного дома на улице Энергетиков в микрорайоне Энергетик города Владимира 20 января.Сообщение о возгорании поступило в 22.25. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что идет дым из квартиры на 3 этаже. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в помещение и ликвидировали горение постельных принадлежностей на площади 1 кв. м. Из горящей квартиры был спасен 1 мужчина, из подъезда эвакуировано 12 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.