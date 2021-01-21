С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 448 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 493 пациента. В стационарах лежит 640 человек, из них 322 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2363 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 46 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 115 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 22 костромичам. Шесть инфицированных выявлено в Костромском районе, пять - в Шарье, четыре - в Галичском районе, три - в Кологривском районе. По одному новому пациенту с ковидом прибавилось в Волгореченске, Буе, Сусанинском и Межевском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 448 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 493 пациента. В стационарах лежит 640 человек, из них 322 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2363 заболевших.