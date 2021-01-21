В период с 1 января 2017 года по 24 декабря 2019-го на этом участке зафиксировано 11 ДТП, в которых 10 человек погибли.

Ковровской городской прокуратурой совместно с ГИБДД проведена проверка участка автомобильной дороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» (район дамбы возле деревни Ручей), в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения.Так, установлено, что на прилегающем к участку 24 км + 200 м – 24 км + 100 м указанной автотрассы отсутствует освещение за пределами населенного пункта деревни Ручей на расстоянии не менее 100 м.По информации, предоставленной ГИБДД , в период с 1 января 2017 года по 24 декабря 2019 года на этом участке дороги зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли и 12 получили ранения различной степени тяжести, из них 2 несовершеннолетних.Ранее "Вести" писали,что плохую погоду и в темное время суток ездить на этом участке дороге крайне опасно. В декабре 2019 года за две недели. А в июле 2020-го на дамбе ".В целях устранения нарушений заместителем Ковровского городского прокуратура начальнику государственного бюджетного учреждения «Владуправдор» внесено представление, которое было отклонено. Это послужило основанием обращения прокурора с иском в суд в защиту неопределенного круга, акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.