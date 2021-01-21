Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник V и наладить ее производство, но для этого препарат должно зарегистрировать Европейское медицинское агентство. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Германия готова использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и наладить ее производство, но для этого препарат должно зарегистрировать Европейское медицинское агентство. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.По словам германского лидера, она обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на серьезные политические разногласия, Берлин готов сотрудничать с Москвой по вакцинам, заявила Ангела Меркель."Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре", – цитирует канцлера РИА Новости.Меркель высоко оценила "Спутник V". Вакцина поможет Европе победить пандемию, уверена она.Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Европе. Решение будет принято после серии экспертных проверок. При этом в Венгрии препарат уже изучили и разрешили применять.Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в августе 2020 года. Она прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев. Эффективность препарата – более 90%. На начало января "Спутником" привились более 1,5 миллиона человек.