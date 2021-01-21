180 работ, 92 журналиста и 21 номинация. Во Владимире прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Ответственность. Позиция. Признание». На протяжении уже 10 лет областная

180 работ, 92 журналиста и 21 номинация. Во Владимире прошла церемония награждения победителей областного конкурса «Ответственность. Позиция. Признание». На протяжении уже 10 лет областная администрация отмечает наградами лучшие журналистские работы. Владимир Сипягин, губернатор области Органы исполнительной власти благодаря обратной связи от средств массовой информации продолжают совершенствовать свои подходы к работе. Я еще раз приветствую всех