В среду, 20 января, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Аналитик Сергей Наумчик обратил внимание, что лидеры ни слова не сказали о конституционной реформе.

В среду, 20 января, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Аналитик Сергей Наумчик обратил внимание, что лидеры ни слова не сказали о конституционной реформе.В пресс-службе Кремля сообщили, что президенты обсудили актуальные вопросы российско-белорусской повестки. В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему Союзного государства и совместной борьбы с пандемией.Политолог Сергей Наумчик напомнил, что еще четыре месяца назад в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Однако накануне вопрос реформы не поднимался."Обещание отставки в течение года-полутора, якобы данное Лукашенко Путину в сентябре в Сочи, развеялось", – отметил эксперт в своем телеграм-канале.Отметим, что в августе прошлого года по всей Белоруссии прокатилась волна протестов. Сотни оппозиционеров вышли на улицы и обвинили власти в подделке результатов выборов президента. Они потребовали провести новое голосование и освободить всех политзаключенных.14 сентября в Сочи состоялась встреча лидеров России и Белоруссии. Известно, что Владимир Путин поддержал идею Александра Лукашенко о проведении реформы Конституции. При этом президент назвал недопустимой любую попытку вмешательства извне.По словам , проект новой Конституции республики будет готов к концу 2021 года. Предположительно, поправки коснутся перераспределения полномочий президента, партийного строительства, а также ряда экономических вопросов.