Вязниковским межрайонным прокурором защищены права онкобольного на бесплатное обеспечение лекарствами.

Вязниковским межрайонным прокурором защищены права онкобольного на бесплатное обеспечение лекарствами.Установлено, что местная жительница состоит на диспансерном учете в Мстерской поликлинике Вязниковской районной больницы с заболеванием «рак правой молочной железы», является инвалидом III группы. Для лечения заболевания ей рекомендованы соответствующие лекарственные препараты.Изучением реестров отпущенных пациентке медпрепаратов установлено, что лекарственное обеспечение в 2020 году производилось в недостаточном объеме, в связи с чем она была вынуждена приобретать их за счет собственных средств.Межрайонной прокуратурой в интересах инвалида в суд направлено исковое заявление, в котором он потребовал обязать Вязниковскую районную больницу возместить пациентке затраченные ею денежные средства и обеспечить ее лекарствами.Иск рассмотрен и удовлетворен, фактическое исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.