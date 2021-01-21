Оснащение затронет областной онкодиспансер и ЦГБ Коврова.

В 2021 году в онкологической службе Владимирской области обновят медицинское оборудование на 200,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.В региональный клинический онкодиспансер поставят магнитно-резонансный томограф и передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга для диагностики раковых опухолей.В больницу поступит аппарат брахитерапии для контактного лучевого лечения новообразований. При проведении этой процедуры источник облучения размещается непосредственно в месте опухоли.«На ранних стадиях болезни этот способ лечения более эффективен и позволяет в разы снизить поражение здоровых тканей», - отмечают в обладминистрации.Добавим, что ЦГБ Коврова в 2021 году оснастят эндовидеоскопическими комплексами для выполнения абдоминальных и урологических операций, а также аппаратом для воздушно-плазменной обработки.В прошедшем году владимирским онкологам закупили медоборудования на сумму свыше 538 млн рублей.