Злоумышленник, представившись сотрудником банка, попытался ввести мужчину в заблуждение относительно возможности возврата денег...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от 56-летнего жителя столицы. Гражданин сообщил, что ранее лишился крупной суммы денег, вложив их в одну из столичных инвестиционных компаний. Недавно ему на телефон позвонил неизвестный гражданин и пообещал помочь в возврате денежных средств. Звонивший предложил приехать в офис, расположенный на улице Воздвиженка, и вложить дополнительные денежные средства на срок 18 месяцев в банк, который он якобы представляет. Незнакомец пообещал, что мужчина сможет вернуть потерянные деньги, а также получить процент по новому вкладу.В результате оперативно-розыскных мероприятий при передаче заявителем 1 млн рублей сотрудники полиции задержали подозреваемого, 29-летнего приезжего из ближнего зарубежья.Стало известно, что злоумышленник приобрел базу обманутых вкладчиков и, представляясь сотрудником банка, попытался ввести мужчину в заблуждение относительно возможности возврата денег. На самом деле гражданин в банке не работал и возможности выполнить обещанное не имел.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление потерпевших от противоправной деятельности задержанного.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60