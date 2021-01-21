Государственные и частные пенсионные фонды начали внедрять дистанционное обслуживание пенсионеров. В ПФР в связи с пандемией коронавируса запустили возможность подавать заявление на назначение пенсии удаленно, но при этом сохраняется необходимость лично принести паспорт и СНИЛС в отделение. В частных пенсионных фондах дистанционно можно направить не только заявление, но и все сопутствующие документы.

Государственные и частные пенсионные фонды начали внедрять дистанционное обслуживание пенсионеров. В ПФР в связи с пандемией коронавируса запустили возможность подавать заявление на назначение пенсии удаленно, но при этом сохраняется необходимость лично принести паспорт и СНИЛС в отделение. В частных пенсионных фондах дистанционно можно направить не только заявление, но и все сопутствующие документы.В частности, НПФ "Сафмар" сообщил, что заявление о назначении накопительной пенсии можно подать через личный кабинет в мобильном приложении или на сайте фонда. По итогам первого тестового месяца 20% пенсионеров направили такие заявления и необходимые документы онлайн. В фонде надеются, что в первом квартале уже каждый второй будет использовать такой сервис.При этом раньше заявление можно было оформить только лично в офисе фонда или Почте России. В последнем случае документы надо было заверять у нотариуса, что требовало не только времени и посещения места массового пребывания людей, но и дополнительных денег.Цифровизация сервисов необходима любым финансовым организациям, чтобы не отстать в конкурентной борьбе и не потерять клиентов. "Цифровизация – это единственно возможный путь для современной финансовой организации", – отметил операционный директор НПФ "Сафмар" Денис Рудоманенко и напомнил, что удаленный формат взаимодействия стал особенно актуален в период пандемии коронавируса.Как сообщают сегодня "Ведомости", в ближайшее время стартует цифровизация ПФР. Это "позволит упростить для граждан процесс назначения пенсий и социальных выплат, а именно, перейти в отдельных случаях на проактивный режим назначения пенсий и выплат, сократить время их назначения", – цитирует газета ПФР.