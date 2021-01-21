Утром 21 января рейсовый пассажирский автобус врезался в угол здания кинотеатра Соверменник возле пересечения улиц Николаева и Тевосяна в подмосковной Электростали, передает телеканал . ..

Утром 21 января рейсовый пассажирский автобус врезался в угол здания кинотеатра "Соверменник" возле пересечения улиц Николаева и Тевосяна в подмосковной Электростали, передает телеканал "". Сообщается, что в салоне находилось 20 человек. Шестеро пострадали. На месте работает сразу несколько бригад скорой помощи.