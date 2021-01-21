Ильинская церковь 1868 года постройки является памятником градостроительства и архитектуры.

Администрация муниципального образования Павловское Суздальского района обратилась в суд с гражданину с требованием о сносе самовольно возведенного строения.Ответчик на принадлежащем ему земельном участке в 16 м от объекта культурного наследия регионального значения «Ильинская церковь» 1868г. ведется строительство индивидуального жилого дома, при этом ни разрешение на строительство, ни уведомление о соответствии планируемого строительства администрацией не выдавалось.Отмечается, что дом возводится в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения, что нарушает требованиям Федерального. Храм является памятником градостроительства и архитектуры, принят на охрану решением исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся в 1974г..Фото .