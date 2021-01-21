Джо Байден начал президентство с отмены инициатив своего предшественника Дональда Трампа. Первые действия нового главы Белого дома говорят о том, что к власти в стране пришли глобалисты, которые действуют в ущерб американскому обществу, считает политолог Максим Бардин.

Джо Байден начал президентство с отмены инициатив своего предшественника Дональда Трампа. Первые действия нового главы Белого дома говорят о том, что к власти в стране пришли глобалисты, которые действуют в ущерб американскому обществу, считает политолог Максим Бардин.США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранению и Парижское соглашение по климату. Также сделаны послабления для пересечения границы Соединенных Штатов с Мексикой.Байден отменяет стратегические проекты Трампа, констатировал член высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин. "Почему? Все просто – "глобалисты" традиционно создавали проекты, связывающие разные государства и национальные правительства. Далее, в рамках подобных проектов создавались специальные финансовые фонды, которые, со временем, становились очагами коррупции", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".По его мнению, под проектами новой администрации по борьбе с изменением климата и поддержке всемирного здравоохранения будет скрываться подкуп национальных правительств и общественных движений. "С целью реализации собственной международной политики, направленной на ослабление суверенитета различных государств", – объяснил политолог.Бардин напомнил, что через мексиканскую границу в США проникает много нелегальных мигрантов, перевозится большое количество контрабанды. "Важно понять, для каких целей "глобалисты" планируют использовать испаноязычных мигрантов", – отметил эксперт."Таким образом, первые шаги Байдена наглядно демонстрируют всему миру, что в США к власти пришли сторонники "глобализма", которые, в первую очередь, руководствуются интересами собственного политического клана и действуют в ущерб интересам американского общества", – констатировал политолог.Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Ряд сторонников Республиканской партии считают выборы сфальсифицированными. Дональд Трамп не признал поражение.