Белорусский президент Александр Лукашенко оттягивает проведение референдума по поправкам в Конституцию. Какой будет реакция России, рассказал глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Белорусский президент Александр Лукашенко оттягивает проведение референдума по поправкам в Конституцию. Какой будет реакция России, рассказал глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.По мнению эксперта, Москва будет по-прежнему настаивать на реформе Конституции и уходе Александра Лукашенко. Аналитик объяснил, что Россия не может постоянно поддерживать президента и давать республике кредиты. Тем более, что эта помощь не приводит к стабилизации внутриполитической обстановки.В разговоре с изданием "Белорусский партизан" Сивицкий заявил, что весной этого года республику вновь захлестнет волна массовых протестов. С одной стороны, они будут связаны с кризисом, возникшим после выборов президента, с другой стороны – с ухудшением социально-экономического положения.Ослаблением Белоруссии могут воспользоваться западные страны. России удалось временно добиться гарантий невмешательства Евросоюза и США, но ситуация скоро может резко измениться. Поэтому, подчеркнул эксперт, Кремль готовит новые инструменты принуждения ."К весне Москва определится с новыми подходами, и они, скорее всего, станут гораздо более жесткими, раз методы политико-дипломатического воздействия не сработали", – заключил Сивицкий.20 января состоялись телефонные переговоры президентов России и Белоруссии. В пресс-службе Кремля уточнили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали интеграцию и совместную борьбу с пандемией. Примечательно, что в отчете не было ни слова о проведении реформы Конституции республики.