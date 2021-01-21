Сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, планировавших устроить массовый расстрел учеников и преподавателей в своей школе в Подмосковье, передает . При обыске у подозреваемых ..

Сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних подростков, планировавших устроить массовый расстрел учеников и преподавателей в своей школе в Подмосковье, передает "". При обыске у подозреваемых обнаружили два самодельных пистолета и петарды с металлическим наполнением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.