Сегодня в итоговом выпуске дня.

Сегодня в итоговом выпуске дня.Будущее фабричных казарм.-Последствия пожара в "собинском Манчестере". Куда переселят погорельцев, и какая судьба ждет сам "объект культурного наследия"?Преодолимое препятствие.-Перепись владимирских шлагбаумов. Какие объекты подпадают под ограничения новых правил противопожарного режима?Массовая йодификация.-Зачем в рацион жителей тридцать третьего региона хотят добавить йод? Ферма из Гусь-Хрустального района стала частью проекта "Российское село".