Сегодня в итоговом выпуске дня.
Сегодня в итоговом выпуске дня.
Будущее фабричных казарм.
-Последствия пожара в "собинском Манчестере". Куда переселят погорельцев, и какая судьба ждет сам "объект культурного наследия"?
Преодолимое препятствие.
-Перепись владимирских шлагбаумов. Какие объекты подпадают под ограничения новых правил противопожарного режима?
Массовая йодификация.
-Зачем в рацион жителей тридцать третьего региона хотят добавить йод? Ферма из Гусь-Хрустального района стала частью проекта "Российское село".