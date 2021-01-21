Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.Градоначальник рассказал, что последнюю неделю суточный прирост заразившихся в Москве держится на уровне двух-четырех тысяч, что значительно меньше, чем в конце декабря прошлого года. Кроме того, снизилось количество госпитализаций.С 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, детские досуговые учреждения, спортивные школы, находящиеся в ведении столичных властей, вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся разблокируют.Материал дополняется.