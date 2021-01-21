По его словам, ситуация с распространением инфекции внушает "осторожный оптимизм".

В свете улучшения ситуации с коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин смягчил ряд ограничений. Эти решения вступят в силу с 22 января. Об этом он написал в своём блоге.— Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется две-четыре тысячи новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря... Значительно выросли темпы вакцинации. Надёжную защиту от вируса уже получило свыше 220 тысяч москвичей. В этой ситуации мы можем позволить себе смягчить действующие ограничения, — отметил градоначальник.Какие меры смягчаются с 22 января- К обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы.- Транспортные карты учащихся разблокируют.- Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50%.- Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение массовых мероприятий, но число посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещений.- Начинают работать детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в ТРЦ и т.д. Здесь также сохраняется требование о заполняемости в 50%.Какие меры остаются в силе- До 6 февраля продлевается дистанционка в вузах, подведомственных Правительству Москвы.- Требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников.- Ограничения в режиме работы предприятий общепита, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других заведений.- Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.Собянин добавил, что в случае дальнейшего улучшения эпидемиологической ситуации оставшиеся ограничения будут и далее смягчать.