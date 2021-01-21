Правоохранители устанавливают цель, с которой мужчина изготовил оружие.

Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Лакинска. Он подозревается в незаконном изготовлении и хранении огестрельного оружия. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Противоправные факты были выявлены сотрудниками УФСБ в декабре прошлого года.В 2018 году мужчина, используя конструктивные элементы от пневматического и сигнального пистолетов, изготовил пригодное для стрельбы оружие, которое затем хранил у себя дома. Разрешительных документов на изготовление и хранение мужчина не имел.В настоящее время дознание по уголовным делам продолжается. Правоохранители устанавливают цель, с которой фигурант изготовил оружие.