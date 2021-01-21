Подозреваемые стали избивать мужчину, после чего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитили мобильный телефон, наручные часы и скрылись в неизвестном направлении...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в грабеже.В полицию поступило сообщение о грабеже на улице Герасима Курина. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы. На месте происшествия было установлено, что потерпевшим является 80-летний мужчина, который работает консьержем по указанному адресу.Он сообщил, что на лестнице между этажами неизвестные мужчины распивали спиртные напитки. Потерпевший сделал им замечание и попросил уйти. Подозреваемые стали избивать мужчину, после чего, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, похитили мобильный телефон, наручные часы и скрылись в неизвестном направлении. Когда потерпевшей пришел в себя, то спустился вниз на первый этаж, где его увидели жильцы дома, которые вызвали сотрудников полиции и скорую помощь.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Герасима Курина задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 39-летний и 33-летний ранее неоднократно судимые приезжие. Похищенные вещи обнаружены и изъяты.Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93