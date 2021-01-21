В ходе несения службы на Ленинском проспекте, при въезде в город, к сотрудникам Госавтоинспекции обратился взволнованный мужчина...

Сотрудники 3 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Вячеслав Андерс и Игорь Борзов оказали помощь супружеской паре, следовавшей в роддом.В ходе несения службы на Ленинском проспекте, при въезде в город, к сотрудникам Госавтоинспекции обратился взволнованный мужчина. Он сообщил о том, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались роды. Гражданин пояснил, что боится не успеть вовремя добраться до медучреждения и попросил помощи у полицейских.Оценив обстановку, сотрудниками дорожно-патрульной службы незамедлительно было принято решение сопроводить будущую маму.По прибытии в родильный дом медики встретили семейную пару и только что родившегося в автомобиле малыша. Врачи отметили, что своевременный приезд в больницу позволил избежать негативных последствий.Госавтоинспекция города Москвы от всей души поздравляет молодых родителей с рождением сына! Желает крепкого здоровья, благополучия и безопасных дорог!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81