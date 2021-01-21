Об этом сообщил замгубернатора Вячеслав Кузин.

Во время пресс-конференции главный экономист региона Вячеслав Кузин рассказал журналистам, что зарплаты в регионе выросли на 10%.По словам замгубернатора, массовых сокращений в коронавирусном году не наблюдалось. При этом на биржу труда встало много безработных.«Почувствовать реальный рост зарплат мешает инфляция. За 11 месяцев 2020 года темп её роста составил около 4%», - уточнил директор департамента финансов.Добавим, что по официальной информации, средние зарплаты бюджетников выросли выше показателей, зафиксированных в майских указах Президента РФ.Таким образом, школьные учителя, психологи и социальные педагоги в среднем получают 32,8 тысяч рублей в месяц, работники детских садиков – 29,9 тысяч, педагоги допобразования – до 39,7 тысяч.Жалованье врачей в среднем равняется 64,8, среднего медперсонала – 34,5, младшего – 31,6 тысяч рублей.