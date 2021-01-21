В Грузии задержали гражданина России, объявленного в международный розыск в связи с обвинениями в создании и управлении преступной группировкой, похищении людей, вымогательстве, ..

В Грузии задержали гражданина России, объявленного в международный розыск в связи с обвинениями в создании и управлении преступной группировкой, похищении людей, вымогательстве, вовлечении в проституцию несовершеннолетних и других тяжких преступлениях, передает . В России его разыскивали с августа 2020 года, а в международный розыск он попал уже в ноябре на основании решения генерального секретариата Интерпола. Полиция задержала мужчину в Батуми, где тот жил с января 2020 года.