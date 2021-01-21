Воспользовавшись доверчивостью случайного знакомого, обвиняемая обналичила с его кредитной карты 23 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Злоумышленница была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных после поступившего в полицию сообщения о хищении денег с кредитной карты, принадлежащей местному жителю.В ходе следствия установлено, что потерпевший познакомился с обвиняемой в одном из местных баров. После совместного отдыха мужчина попросил новую знакомую обналичить деньги с кредитной карты, чтобы оплатить счет в заведении. Взяв карту, злоумышленница вышла из бара и направилась домой к своему приятелю, которого попросила снять деньги, умолчав о том, что карта принадлежит ей. Впоследствии фигурантка отдала потерпевшему 3000 рублей и забрала себе оставшиеся 20 000.Проанализировав операции по счету, записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили мужчину, который снял деньги, а затем – личность и местонахождение фигурантки. В содеянном женщина призналась.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.