За свои деяния он получил 12 лет тюрьмы.

В Меленках на 12 лет колонии осуждён мужчина, которого обвиняли в краже, грабеже и убийстве.В октябре 2019 года, как и начинается большинство таких историй, выпивал с товарищем. Уходя из квартиры друга, он украл телефон за 9 тысяч рублей.В январе 2020, находясь в магазине по продаже разливных напитков, он попытался отобрать у женщины полтора литра пива. Гражданка отказалась расставаться с бутылкой. Тогда злоумышленник проследовал за ней в продуктовый магазин, где попытался выхватить сумку с наживой, но получил отпор. Завязалась потасовка. За покупательницу вступился продавец. В результате парень унёс ноги без желаемой добычи.Через месяц герой нашей истории выпивал уже с другим своим приятелем. Как водится, под стакан он начал травить дембельские байки. Однако, ему показалось, что товарищ не демонстрирует требуемого уважения к «боевому» прошлому рассказчика. В итоге бравый экс-солдат взялся за нож и попытался зарезать друга. От полученных ран тот скончался на месте преступления.В суде подозреваемый пояснил, что в первом эпизоде, он действительно взял телефон, но корыстного умысла у него не было. В ситуации с полторашкой пива он также ссылался на то, что бил женщину неумышленно.Свои 12 лет тюрьмы он попытался обжаловать в вышестоящей инстанции, но областной суд оставил приговор без изменений.