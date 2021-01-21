Ваше мнение - ценность!

Из-за обнаружения подозрительной сумки был перекрыт южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена, передает телеканал "". На месте работают сотрудники полиции. Ожидается прибытие кинологов. Пассажиров просят пользоваться северным выходом.

× Загрузка фотографий по теме

× HTML-Код для вставки в блог или сайт