Из-за обнаружения подозрительной сумки был перекрыт южный вестибюль станции Красные ворота Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена, передает телеканал . На месте ..
<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2021-v-moskve-zakryli-vestibyul-stancii-metro-iz-za-podozritelnoj-sumki.html" target="_blank">В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки</a> - Из-за обнаружения подозрительной сумки был перекрыт южный вестибюль станции Красные ворота Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена, передает телеканал . На месте ..
[url=https://33live.ru/novosti/21-01-2021-v-moskve-zakryli-vestibyul-stancii-metro-iz-za-podozritelnoj-sumki.html]В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки[/url] - Из-за обнаружения подозрительной сумки был перекрыт южный вестибюль станции Красные ворота Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена, передает телеканал . На месте ..