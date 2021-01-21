Используя конструктивные элементы от пневматического и сигнального пистолетов, подозреваемый изготовил пригодное для стрельбы оружие.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Лакинска. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружие).Противоправные факты были выявлены сотрудниками регионального УФСБ в декабре прошлого года.По имеющейся информации, в 2018 году фигурант, используя конструктивные элементы от пневматического и сигнального пистолетов, изготовил пригодное для стрельбы оружие, которое затем хранил у себя дома.Разрешительных документов на изготовление и хранение мужчина не имел.В настоящее время дознание по уголовным делам продолжается. Правоохранители устанавливают цель, с которой фигурант изготовил оружие.