Какова судьба собинских казарм, которые пострадали на пожаре в новогодние праздники? Наша съемочная группа побывала на месте происшествия.

Какова судьба собинских казарм, которые пострадали на пожаре в новогодние праздники? Наша съемочная группа побывала на месте происшествия.Николай Чванов, житель казарм:- Пожар начался в этой комнате, перекинулся плавно на эту. А пострадала комната одна - там жил дядя Вова Третьяков с собакой. Он чуть в окошко собак не выбросил.Причина возгорания собинских "коридоров" на Рабочем проспекте до сих пор не выяснена. Хотя известно, в какой комнате начался пожар. У одних жильцов остались ценные вещи и мебель , у других сгорело всё. В корпусе числятся 150 семей. Каждой теперь нужен новый дом.Собинка участвует в нескольких программах по переселению из аварийного жилья. Однако, сгоревший дом в федеральную программу не входил. Сначала чиновники предложили вложить средства в реконструкцию казарм. Но это займет не один год. А людям дом нужен сейчас. Несколько лет назад встал вопрос о сносе казарм. И об исключении их из числа памятников.Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране культурного наследия:- Хотелось бы поставить некую точку. Была проведена государственная историко-культурная экспертиза. И она показала нецелесообразным исключать их из числа памятников. Это характерный объект индустриальной архитектуры.Куда же расселят погорельцев? И как скоро? Смотрите в нашем итоговом выпуске Вестей в 21:05.