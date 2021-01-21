В ночь на 21 января в одном из поселков Якутии сгорел двухэтажный многоквартирный жилой дом, передает . К моменту прибытия пожарных к месту ЧП пламя уже почти полностью охватило здание. Кадры. ..

В ночь на 21 января в одном из поселков Якутии сгорел двухэтажный многоквартирный жилой дом, передает . К моменту прибытия пожарных к месту ЧП пламя уже почти полностью охватило здание. Кадры. на которых видны гигантские языки пламени, вырывающиеся из-под крыши дома, сняли очевидцы.Площадь распространения огня составила порядка 300 квадратных метров. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, 30 семей остались без жилья. Многие спасались из квартир даже без верхней одежды. Вопрос о предоставлении людям нового жилья уже решается.