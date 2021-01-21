Выявлены нарушения при складировании отходов, а также порядка дезинфекции инструментов.

Прокуратура Юрьев-Польского района добивается устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности парикмахерских и салонов.Выявлены нарушения маркировки уборочного инвентаря, не велись графики уборок помещений, имелись нарушения при складировании отходов, а также порядка дезинфекции инструментов.В этой связи в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 6 административных производств. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до тысячи, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Изображение сайта