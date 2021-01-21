Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели акцию «Студенческий десант», приуроченную ко Дню российского студенчества, для студентов ГБПОУ «Юридический колледж»...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели акцию «Студенческий десант», приуроченную ко Дню российского студенчества, для студентов ГБПОУ «Юридический колледж». Также в акции приняли участие члены Общественного совета при УВД по ЮАО Игорь Кульгавый и Лилиана Воронцова.В этом году мероприятие прошло в необычном формате. С использованием сервиса для проведений видеоконференций начальник отделения по связям со средствами массовой информации УВД по ЮАО майор внутренней службы Наталья Мальцева вместе со своими коллегами ознакомила студентов 3-го курса Юридического колледжа с работой служб и подразделений УВД. Студентам с помощью видеоэкскурсии удалось посетить комнату истории, спортивный зал, побывать на участковом пункте полиции, а также поучаствовать в работе сотрудников ОГИБДД УВД по ЮАО по профилактике безопасности дорожного движения.Виртуальную экскурсию по Комнате истории Управления провела начальник отделения морально-психологического обеспечения майор внутренней службы Людмила Карел. Экспозиция музея повествует о буднях сотрудников правоохранительных органов, каждый посетитель может ознакомиться с историей и деятельностью стражей порядка с момента основания органов внутренних дел.О вузе, который готовит кадры для органов внутренних дел, условиях поступления в учебное заведение и самой службе рассказал студентам заместитель начальника отдела кадров – начальник 1 отделения ОК УВД по ЮАО подполковник внутренней службы Сергей Мурзуков. Полицейский в режиме реального времени рассказал ребятам о требованиях, предъявляемых к кандидатам, поступающим на службу в органы внутренних дел, а также о деловых и личностных качествах, какими должен обладать сотрудник полиции для выполнения возложенных на него служебных обязанностей.В спортивном зале Управления начальник Центра служебной и боевой подготовки УВД по ЮАО майор полиции Николай Еронин вместе с сотрудниками отдела профессиональной подготовки УВД по ЮАО в онлайн-формате продемонстрировали студентам боевые приемы борьбы и выполнили нормативы по физической подготовке.Инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по ЮАО капитан полиции Елена Довольнова в режиме реального времени показала работу инспектора ДПС. Она проверила по базам данных ГИБДД подлинность водительских удостоверений, а также продемонстрировала составление документов при условном ДТП. Студенты с большим интересом следили за происходящим на экране своих дисплеев, ведь у некоторых из них уже есть водительские права.Член Общественного совета при УВД по ЮАО Игорь Кульгавый провел онлайн-репортаж из участкового пункта полиции, расположенного на Пролетарском проспекте, где участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы майор полиции Юрий Блинников рассказал о работе участковых уполномоченных полиции, взаимодействии с представителями общественности, народной дружины и ветеранов.Студенты Юридического колледжа поблагодарили сотрудников полиции за организацию интересной и увлекательной интерактивной экскурсии.Ссылка на мероприятие на сайте УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве: https://media.mvd.ru/files/video/2041638Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22