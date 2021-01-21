Очередное ДТП с участием общественного транспорта во Владимире.

Очередное ДТП с участием общественного транспорта во Владимире.В утренний час пик на проспекте Ленина, на остановке Улица Пугачева автобус 21 маршрута компании «АДМ» столкнулся с троллейбусом. Как сообщает паблик "", водитель автобуса не успел остановиться из-за гололёда и врезался в впереди стоящий троллейбус 2-го маршрута. Пострадавших нет, однако другой общественный транспорт не мог подъехать к остановке. В результате пассажирам пришлось снова мерзнуть на остановке.Напомним, утром 18 января жители Доброго в 30-градусный мороз стояли долго на остановках из-за .Кроме того, жители областного центра последнее время жалуются, что интервалы между автобусами достигают до 40 минут. Как стало известно "Вестям", администрация Владимира разослала предписания всем перевозчикам о недопустимости такой ситуации, но больше всего нареканий к самому крупному игроку на этом рынке - компании АДМ. Её