Во Владимирский онкодиспансер будут поставлены аппараты МРТ, брахитерапии и передвижной рентген типа С-дуга.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкологическая служба Владимирской области обновит медицинское оборудование на 200,4 млн рублей. Во Владимирский областной клинический онкологический диспансер будут поставлены магнитно-резонансный томограф и передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга для диагностики злокачественных новообразований.Кроме того, в учреждение поступит специализированный аппарат брахитерапии для контактного лучевого лечения новообразований различной локализации. При проведении этой процедуры источник облучения размещается непосредственно в месте опухоли. На ранних стадиях болезни этот метод лечения считается более эффективным по сравнению с традиционным внешним облучением и позволяет в разы снизить лучевую нагрузку на окружающие здоровые ткани.Онкологическая служба Центральной городской больницы города Коврова в 2021 году будет дополнительно оснащена эндовидеоскопическими комплексами для выполнения абдоминальных и урологических операций, а также аппаратом для воздушно-плазменной обработки поверхностей.Напомним, в 2020 году региональная онкологическая служба в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получила современное медоборудование на сумму свыше 538 млн рублей.Во Владимирский областной клинический онкологический поставлены роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики, современный линейный ускоритель – радиотерапевтический комплекс для проведения облучения злокачественных новообразований, мультиспиральный компьютерный томограф, маммограф, аппараты для ультразвуковых исследований и другое современное оборудование.Онкологи Центральной городской больницы города Коврова получили мультиспиральный компьютерный томограф, рентгенодиагностический и видеоэндоскопический комплексы, аппараты для ультразвуковых исследований, биохимический и гематологический анализаторы и многое другое.