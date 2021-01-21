Самый ценный игрок. Юная владимирская баскетболистка Алина Захарова номинирована на звание самого полезного игрока студенческого чемпионата России первой половины сезона этого года в зоне "Запад".

Самый ценный игрок. Юная владимирская баскетболистка Алина Захарова номинирована на звание самого полезного игрока студенческого чемпионата России первой половины сезона этого года в зоне "Запад".На сайте ассоциации студенческого баскетбола уже завершилось голосование. Нашу землячку поддержало более 1000 человек. На данный момент - подводятся итоги. Победитель будет участвовать в Матче Звезд. Алине 17 лет, она выступает за команду «Львицы ВлГУ» и в среднем набирает 14 очков за игру, делая при этом 11 подборов. Девушка считается одним из лучших «шестых» игроков студенческого чемпионата. О результатах конкурса мы расскажем в субботнем выпуске.Алина Захарова, баскетболистка:- Спасибо, 400 человек это очень много, но есть те люди которые за меня не проголосовали им тоже огромное спасибо, потому что они делают нас сильнее