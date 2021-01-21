Общественники готовят обращение к жителям областного центра.

Общественная палата города Владимира провела первое пленарное заседание в наступившем году. Одним из вопросов повестки стала инициатива присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести».С учетом решений декабрьского пленарного заседания, рабочая группа подготовила проект обращения Общественной палаты города Владимира к общественности в поддержку присвоения городу Владимиру звания «Город трудовой доблести». Владимирские предприятия в годы Великой Отечественной войны внесли весомый вклад в укрепление боеспособности Советской Армии, а многие владимирцы были удостоены за это государственных наград. Во Владимире было развернуто 18 госпиталей, город с населением около 70 тысяч человек принял 250 тысяч раненых.Доработанный текст обращения будет в ближайшее время опубликован на сайте органов местного самоуправления города Владимира.