Владимир Сипягин уже подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 21 января директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов освобождён от занимаемой должности по соглашению сторон. Владимир Сипягин уже подписал соответствующее распоряжение.Причины увольнения чиновника из Белого дома не уточняются. Напомним, что недавно мы писали о двух штрафах, которые наложены на Алексея Косилова по требованию УФАС. В обоих случаях нарушения касались торгов в сфере перевозок.Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель Николай Теняков.