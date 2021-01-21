Во Владимире начнётся очередной громкий судебный процесс. Прокуроры утвердили обвинительное заключение по поставке в инфекционный госпиталь просроченных аппаратов для искусственной

Во Владимире начнётся очередной громкий судебный процесс. Прокуроры утвердили обвинительное заключение по поставке в инфекционный госпиталь просроченных аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. На скамье подсудимых окажутся руководители двух костромских фирм. Они обвиняются в мошенничестве и сбыте недоброкачественных медицинских изделий. По версии следствия, с марта по апрель 2020 года фигуранты дела сбыли сразу 8-ми коммерческим организациям