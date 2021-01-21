Для безопасности жителей во время ликвидации возгорания сотрудники МЧС эвакуировали 12 человек.

В 22:25 20 января 2021 года в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожар. Во Владимире в микрорайоне Энергетик на улице энергетиков горел многоквартирный жилой дом.По прибытии пожарных на место выяснилось, что дым идёт из квартиры на третьем этаже. Спасатели проникли в помещение, потушили пожар на площади один квадратный метр и спасли из горящей квартиры мужчину. Из подъезда эвакуировали 12 человек. Погибших и пострадавших нет.В пресс-службе МЧС уточнили, что к ликвидации ЧП от МЧС привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.