Квест ко Дню студента «квеСТудент» начинается 21 января в 12.00.

Из-за коронавирусных ограничений празднование Дня российского студенчества во Владимире пройдет в этом году пройдет онлайн.В течение недели в соцсетях городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике пройдут интерактивы с участием студентов всех учебных учреждений Владимира.Конкурс видеопоздравлений проводится в соцсети ВКонтакте с 19 по 24 января. Участвовать в нем могут студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования (от каждого учреждения — один участник либо команда). Студенты должны снять оригинальное видеопоздравление продолжительностью не более 1 минуты, разместить его на своей странице в соцсетях Вконтакте или Instagram под хештегом #сднемстудента33 и отметить аккаунт управления по физической культуре, спорту и молодежной политике @sledizanami33. Два победителя будут выбраны путем онлайн-голосования 25 января: один участник от вузов и один участник от ССУЗов.Победителям будут вручены ценные подарки.С 20 по 24 января в соцсетях ВКонтакте и Instagram проводится «Профи»-челлендж. К участию допускается любой студент города Владимира. Задача конкурса - создание интернет-ролика, в которых студент выполняет задание на видеокамеру (показывает зачетную книжку, затем подкидывает вверх и на следующем кадре он - в образе своей будущей профессии) и размещает его в сети, а затем предлагает повторить задание знакомому или неограниченному кругу пользователей. По итогам челленджа путем онлайн-голосования определят трех победителей. Также будет вручен Приз зрительских симпатий.Квест ко Дню студента «квеСТудент» начинается 21 января в 12.00. Участники получают одинаковые задания в сети интернет (официальные страницы управления по физической культуре, спорту и молодежной политике). Задача участников: расшифровать задание и найти место в городе (например, здание, памятник, мемориальную доску) о котором идет речь. Затем надо добраться до нужного объекта и сделать селфи на его фоне. После нахождения всех объектов и выполнения заданий участник представляет результаты организатору. Участник самостоятельно определяет стратегию и тактику прохождения квеста, выполнять задания можно в любом порядке. За каждый правильно найденный объект начсляется 1 балл. Победителями станут команды, набравшие наибольшее количество баллов. В случае равенствабаллов победитель определяется по времени прохождения квеста (по времени предоставления фото отчета).Время выполнения заданий — с полудня 21 января до 23:59:59 24 января.Фотоотчет о прохождении квеста предоставляется в личных сообщениях в ВК (vk.com/blinov_ag) и в WhatsApp/Viber по номеру 8-920-623-19-88.Участниками квеста могу стать студенты любых учебных заведений, независимо от форм обучения (обязательно наличие документа, подтверждающего статус студента. Победители получат ценные подарки.