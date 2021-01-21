Как в таком сложном вопросе прийти к соглашению, которое устроит и автомобилистов, и горожан?

Коснутся ли изменения в правилах о зелёных насаждениях придомовых территорий или последнее слово оставят за жителями? Вырубка деревьев ради новых парковочных мест - как в таком сложном вопросе прийти к соглашению, которое устроит и автомобилистов, и горожан? И как можно выполнить нормативы по зелёным насаждениям города? Ответы на актуальные вопросы смотрите в интервью с Сергеем Сухопаровым, начальником отдела по охране окружающей среды администрации Владимира.